Поступление денег на банковскую карту «из ниоткуда» вполне может оказаться уловкой мошенников, рассказал юрист, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов.

Он пояснил, что если на карту вдруг поступают деньги неизвестно от кого, следует отнестись к этому крайне серьезно. Лучше всего сразу вернуть средства обратно, если они не являются погашением задолженности, подарком либо другим подтвержденным доходом.

В противном случае держатель карты может столкнуться с серьезными проблемами в будущем. Деньги все равно придется вернуть – отправитель имеет полное право истребовать их через суд. Причем к сумме «ошибочного» перевода добавятся еще и проценты. И вместо полученных «из ниоткуда» 100 тысяч уже через три месяца придется вернуть на 3 978,14 рублей больше.

Данилов также порекомендовал возвращать средства только через банк. Необходимо обратиться в отделение финансового учреждения и написать соответствующее заявление. Просто так отсылать деньги обратно или договариваться с допустившим ошибку отправителем не стоит, так как это может оказаться частью мошеннической схемы.