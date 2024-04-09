Очередную украинскую «крепость» – Часов Яр, – Киеву придется сдавать точно так же, как и Авдеевку. При этом последствия оставления города будут чрезвычайно тяжелыми для Украины, пишет хорватское издание Advance.

Обозреватель Антун Роша напоминает, что Киев сдавал все города, которые заявлял как неприступные крепости. ВСУ ушли из Артемовска и Марьинки, Авдеевки и Лисичанска. При этом они понесли огромные потери.

Украина сдает все укрепление позиции, несмотря на отчаянное сопротивление. Также не имеет значения, сколько в ее распоряжении имеется ресурсов – рано или поздно ВСУ все равно отступают.

Ранее стало известно, что ВС РФ уже вплотную подобрались к Часову Яру, но теперь нужно обвязать город, чтобы зайти в него с нескольких направлений и растянуть подразделения украинской армии.