Украинская армия однозначно проигрывает противостояние с ВС РФ, это признают даже западные военные эксперты и политики. От безысходности Киев может пойти на самые крайние меры – организовать взрыв на атомной электростанции в Энергодаре, пишет хорватский портал Advance.

Авторы публикации отмечают, что в распоряжении Украины нет ядерного оружия. Поэтому в качестве радикального шага она может попытаться взорвать один из реакторов Запорожской АЭС.

При этом хорватские журналисты высказывают надежду, что ничего подобного не случится. Они отмечают, что в МАГАТЭ слишком уж осторожно высказываются по поводу ситуации на ЗАЭС.

Напомним, на днях беспилотный аппарат ВСУ врезался в крышу шестого реактора станции. При этом он не сдетонировал, что позволило специалистам обезвредить заряд и предотвратить взрыв.