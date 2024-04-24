Руководство Китая начинает действовать более агрессивно в азиатском регионе, а публичная риторика китайских должностных лиц стала более резкой. Об этом в своем материале со ссылкой на заявление главы Индо-Тихоокеанского командования США (USPACOM), адмирала Джона Акилино сообщает издание Bloomberg.

По словам американского адмирала, Китай продолжает наращивать военную мощь, несмотря на проблемы в своей экономике, а также ведет себя агрессивно в акватории Южно-Китайского моря. Акилино отметил, что в течение его трехлетнего пребывания в должности главы Индо-Тихоокеанского командования США, китайская сторона совершала дестабилизирующие и опасные действия в азиатском регионе.

Адмирал ВС США подчеркнул, что Китай осуществляет агрессивны план принуждения и давления в акватории Южно-Китайского моря с целью обострить ситуацию вокруг Тайваня. Авторы материала отмечают, что тайваньский вопрос будет одним из ключевых во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.