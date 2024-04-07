Журналист Сумантра Майтра рассказал, что глава Госдепа США обманул Киев, обещая ему членство в Североатлантическом альянсе.

В издании American Conservative обозреватель отметил, что США «размахивали пряником» перед носом главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и других киевских политиков. Но на деле принимать их в НАТО никто не собирался.

«Блинкен знает, что его обещание не соответствует действительности. Европейские союзники знают, что это неправда. Результатом станет сохранение ложных надежд для Украины и Грузии, которые могут привести к их исчезновению как государств», – цитирует журналиста РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что блок использовал Украину для обеспечения собственной безопасности.