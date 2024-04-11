Отец Филиппа Киркорова, болгарский певец Бедрос Киркоров жил вместе с Олесей Ивановой, которая будучи его сиделкой поменяла статус на «возлюбленную». Как рассказал журналистам знакомый Бедроса, вместе пара прожила около года. Однако затем между возлюбленными произошел конфликт, в результате чего Бедрос попросил Олесю съехать с его жилплощади.

«Минувшей зимой Бедрос с Олесей сильно разругался. Не знаю, что там между ними произошло, но Бедрос попросил Олесю покинуть его квартиру», – рассказал источник.

По словам друга Бедроса, Олеся постоянно находилась с 91-летним артистом, когда он проходил обследование в больнице. Кроме того, женщина вела домашнее хозяйство и осуществляла круглосуточный уход за отцом Филиппа Киркорова. Ранее Бедрос Филиппович заявлял, что никого, кроме Олеси не желает видеть около себя. Однако разлад все же произошел.

Как отметил источник, сейчас место Олеси заняла другая сиделка, которая также намного моложе Киркорова-старшего.