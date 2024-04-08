Станция Макс с Zigbee — самая большая и мощная в линейке музыкальных Станций Яндекса (а их уже шесть!). Весомая причина для покупки — это топовая акустика, которую создают пять трехполосных динамиков, два Hi-Fi-усилителя, пассивный излучатель и система объемного звучания Dolby Audio.

Но звук — не единственная причина купить Станцию Макс, так как громких колонок на рынке много. Станции Яндекса популярны среди пользователей благодаря своей многофункциональности и голосовому помощнику.

В Станции Макс, как и во всех умных устройствах Яндекса, «живет» отзывчивая и интеллектуальная помощница Алиса. Она всегда рядом, чтобы удовлетворить любой запрос пользователя. Поставить будильник на утро с хорошей песней, напомнить записаться к врачу, поставить таймер для пирога в духовке, включить зарядку, найти в интернете свежие новости или узнать курс валют. Алиса всегда на связи! Станция Макс с Zigbee — это современный центр умного дома. Любое умное устройство, будь то робот-пылесос на Wi-Fi или датчик освещения на Zigbee, будет легко управляться Станцией Макс по одной голосовой команде. Приложение Дом с Алисой — это возможность настроить сценарии работы умного дома, которые позволят минимально участвовать в рутинных бытовых делах. Управлять освещением, электроприборами, контролировать безопасность квартиры. Все это легко настроить в приложении. Хотите, чтобы кондиционер включался от срабатывания датчика температуры и влажности? Настройте цепочки условий в приложении и меняйте их на свое усмотрение. Станцию Макс можно использовать как мощную колонку. Вы можете передавать музыку на колонку через bluetooth, используя свой смартфон или планшет. Если у вас есть вторая колонка Макс (независимо от наличия в ней Zigbee), можно настроить их в Стереопару и наслаждаться объемным звуком. Алиса — чуткий друг для детей. Она знает множество сказок, умеет их сочинять с помощью нейросети, пригодится как радионяня для совсем маленьких малышей и будет веселой колонкой с песнями из мультиков для детей постарше. На Станцию можно звонить. Заходите в приложение на телефоне, совершайте звонок и разговаривайте через Станцию Макс со всей семьей одновременно. В Станции Макс семь микрофонов (и один в пульте), чтобы она услышала вас даже из соседней комнаты или посреди шумной вечеринки.

Яндекс Станция Макс — это музыкальный центр и все новшества умного дома в одной колонке. Благодаря голосовому помощнику Алисе, персональной музыкальной подборке и множеству других функций эта колонка станет незаменимым помощником в вашем доме. Узнать больше о возможностях Станции Макс можно по ссылке.