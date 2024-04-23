Евгений Петросян поделился своей историей общения с телефонными мошенниками. Юморист предположил, что его опыт окажется поучительным.

Петросяну позвонили с неизвестного номера. Говорящий представился сотрудником компании мобильной связи и предложил перезаключить договор на услуги. Юморист знал, что его договор действителен, и почти сразу понял, что звонит аферист. Он признался, что рядом с ним в тот момент был «очень умный советчик». Евгений Ваганович решил подыграть.

На просьбу выслать код Петросян сказал, что никакой код ему не пришел. На предложение сообщить пароль от Госуслуг Петросян ответил отказом. Он призвал россиян быть бдительными. И с характерным для Петросяна чувством юмора пошутил, что раньше развод означал расторжение брака, а теперь у слова появилось совсем другое значение.