Ежегодно 7 апреля православные верующие отмечают один из важнейших христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот праздник является одним из самых радостных в православном календаре.

Благовещение является одним из двенадцати важнейших после Пасхи христианских праздников. Он является непереходящим, поэтому ежегодно отмечается 7 апреля. Благовещение Пресвятой Богородицы посвящено событиям из жизни Девы Марии, когда ей явился посланник неба – архангел Гавриил. Он сообщил Деве Марии, что ей суждено родить сына Божьего. Данная весть стала первой радостной для всего человечества, после того, как Адам и Ева были изгнаны из Рая.

Издавна на Благовещение принято делать пожертвования просящим. Также дома украшали лилиями и пекли из постного теста «жаворонков» – булочки, в форме птичек, символизирующие души Севастийских мучеников, чьи души улетают в небо к Богу.

Наши предки верили, что в этот день нельзя производить домашнюю работу, убирать, стирать, мыть посуду. Девушкам нельзя было шить и заплетать волосы в косы.