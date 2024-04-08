61-летняя Деми Мур выбрала для посещения закрытой вечеринки Dolce&Gabbana прозрачное длинное платье-кольчугу. Она надела наряд на темное нижнее белье, пишет Voice.

Мур посетила вечеринку, которую устроили в Милане Доменико Дольче и Стефано Габбана по случаю 40-летнего юбилея модного дома.

«Солдат Джейн» пришла на вечеринку в откровенном наряде – мерцающем «голом» платье, которое звезда надела на темное нижнее белье. Комплект состоял из лаконичного бра и трусиков с высокой посадкой. Длинные волосы Мур распустила. Актриса также ограничилась минимальным макияжем. В Сети появились кадры, на которых Мур танцует на афтерпати.

Ранее Деми Мур поздравила бывшего супруга Брюса Уиллиса с 69-летием и показала трогательные кадры, на которых тяжелобольной «крепкий орешек» играет с внучкой.