Популярная голливудская актриса Сальма Хайек поделилась откровенным снимком. 57-летняя знаменитость опубликовала фото в купальнике в популярной соцсети. Несмотря на свой возраст, Сальма может похвастаться великолепной внешностью и фигурой. Поэтому она нередко балует подписчиков своими снимками без ретуши.

Актриса выложила фото в темно-синем монокини. Купальник подчеркнул аппетитные формы Сальмы, в частности ее грудь. Голливудская дива собрала свои вьющиеся волосы в пучок, а на глаза надела солнцезащитные сочки с зеркальными стеклами. Кроме того, артистка была совершенно без макияжа. Фотографию знаменитость сделала во время времяпровождения на лодке.

Ранее сообщалось, что Сальма Хайек появилась в сексуальном образе на показе люксового бренда Alexander McQueen, состоявшегося в Париже. Актриса надела корсет с глубоким вырезом декольте серебряного цвета, а сверху надела черный жакет. В качестве нижней детали гардероба Сальма выбрала классические черные брюки.