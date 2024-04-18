Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина во время своего отдыха в Баку снялась в достаточно откровенном образе. Знаменитость опубликовала в соцсетях видеозапись, на которой предстала в купальнике.

«Баку называют городом ветров. Вот и меня подхватило, закружило», – подписала актриса ролик.

46-летняя артистка была запечатлена около бассейна в голубом купальнике монокини итальянской торговой марки I.D. Sarrieri. Артистка решила станцевать перед камерой, подняв руки вверх и покружившись. Толкалина распустила свои волосы, предпочитая естественный вид, анне укладку. Также знаменитость не стала наносить на лицо декоративную косметику.

Поклонники Толкалиной опубликовали массу восхищенных комментариев. Многие подчеркнули, что Любовь Толкалина выглядит великолепно, подчеркнув красоту ее фигуры.

«Какое у вас идеальное тело!», «Фигура молодой девушки», «Нереальная красавица», – написали комментаторы.

Любовь Толкалина ранее признавалась, что в поддержании идеальной фигуры ей помогает правильное питание и занятия йогой.