Американское издание Daily Express US опубликовало историю жительницы США, которая вышла замуж за мужчину, старше ее на 27 лет и даже родила от него детей. Жительница города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) Гретхен Диллон в октябре 2014 года познакомилась с мужчиной по имени Майкл. Изначально между ними было дружеское общение, но позже отношения стали романтическими. Многие друзья и знакомые скептически относились к тому, что пара встречается, так как разница в возрасте была столь очевидно. Однако по итогу их роман перерос в крепкий брак, в котором у пары родилось двое детей.

В 2018 году Гретхен и Майкл официально зарегистрировали свои отношения. А через три года у пары родился первый сын, которого назвали Шеннон. На тот момент женщине было 33 года, а ее супругу – 60. В 2023 году Гретхен родила второго сына по имени Гален.

Как рассказала Гретхен, у ее супруга также есть два ребенка от предыдущих отношений. Несмотря на свой возраст, Майкл старается активно участвовать в жизни своих детей. По его словам, иногда люди думают, что он приходится дедушкой своим сыновьям. Но мужчина не обижается, а относится к этому с юмором.