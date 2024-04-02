Бывшая звезда реалити «Дом-2» Либерж Кпадону скончалась в результате остановки сердца. Такую причину озвучили ее подруги, узнавшие официальное заключение медэксперта, проводившего вскрытие.

Психолог Джулия Лу со ссылкой на участницу проекта Надю Ермакову подтвердила КП, что Либерж скончалась от остановки сердца. По крайней мере, именно эту причину показало проведенное вскрытие. Лу считает, что сердце молодой женщины не выдержало, потому что она принимала слишком много транквилизаторов. Лекарства Кпадону якобы запивала алкоголем.

Подруги Либерж – Мария Кохно и Надя Ермакова – привыкли к ее пропажам, поэтому не обратили внимание, что девушка долгое время не выходит на связь, сказала Лу. Тело Либерж обнаружили лишь через 40 дней. Психолог сказала, что последний раз видела Либерж год назад, и уже тогда участница реалити вела себя «депрессивно и странно».