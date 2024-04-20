Британская полиция задержала 20-летнего Д. Эрла. Британца обвиняют в том, что он якобы связан с русской ЧВК «Вагнер». Также, по версии следствия, Эрл совершил и профинансировал серию поджогов в интересах России.

По данным CPS (Королевской прокурорской службы) задержанный осуществлял поджоги предприятий, которые работают в интересах Украины. Британец планировал серию поджогов коммерческих объектов в марте текущего года. Он также якобы вербовал желающих работать на русскую разведку.

Британские прокуроры сообщили, что в деле фигурируют еще пять подозреваемых. Им инкриминируют поджоги «при отягчающих обстоятельствах, а также «получение материальной выгоды» от зарубежных разведчиков.