Школьница из Первоуральска, которая оказалась замешана в секс-скандале, по собственной инициативе предлагала интимную близость парням. Она писала им сообщения и зазывала к себе домой.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении нескольких учеников возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. Видеозапись группового секса с 11-летней школьницей нашла мать одного из них, которая и обратилась в полицию.

В ходе следствия выяснилось, что девочка сама пригласила старшеклассников домой и занялась с ними групповым сексом. В ее телефоне обнаружили несколько десятков переписок, в которых она предлагала парням интимную близость.

Кроме того, один из жителей Первоуральска, хорошо знающий школьницу, сообщил, что у нее был и постоянный партнер. Однако иногда она приглашала других парней, занимаясь с ними сексом даже в подъезде дома.

«Параллельно она сама писала всем мальчикам и предлагала переспать. Она и моему другу писала, но мы ее послали куда подальше. Причем не намеками писала, а напрямую предлагала. К сожалению, переписка не сохранилась. Этой девочке надо лечить голову», – рассказал источник.

Он добавил, что теперь непонятно, как сложится ситуация дальше. Но отметил, что школьницу точно никто не насиловал и не совращал, как утверждают ее родители.

Сейчас обвиняемые в изнасиловании школьники продолжают учиться, причем большинство жалеет их, так как они попали в тяжелую ситуацию.