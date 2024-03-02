Адвокат Андрей Алешкин прокомментировал выход первого за 16 лет альбома певицы Аллы Пугачевой. Он уверен, что выпустив его, Примадонна попрощалась с Россией и со своими поклонниками.

По словам звездного юриста, название альбома намекает на то, что Пугачева сказала своим слушателям все, что могла и хотела. Она также включила в сборник все самые главные свои хиты, что также указывает на прощание с фанатами.

«Звезда нам говорит: “До свидания”. Последние слова и лучшие песни. Постскриптум — даже название альбома выражает всё личное и давно сказанное. Это прощание со страной», – уверен адвокат.

Напомним, альбом уже раскритиковали поклонники певицы. Они считают, что за 16 лет Пугачева могла включить в сборник и какие-то новые композиции, а не ограничиваться старыми концертными записями, которые давно все знают.