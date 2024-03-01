Военный корреспондент Анатолий Бородкин рассказал об одном из самых результативных расчетов гаубицы Д-20, который использует оригинальный способ защиты от украинских дронов-камикадзе.

Бойцы приспособили для этой цели обычную рыболовную сеть. Несмотря на кажущуюся простоту этого метода, он весьма эффективен.

Во-первых, вражеские беспилотники запутываются в рыболовной сети и теряют способность лететь к цели. Во-вторых, они не взрываются, так как отсутствует контакт с твердой поверхностью и боезаряд просто не детонирует.

Ранее сообщалось, что одно из российских подразделений использует кошку в качестве своеобразного детектора беспилотников. Животное принимает дроны за птиц и отслеживает их перемещение. Бойцы смотрят на реакцию кошки и своевременно предпринимают все необходимые меры для защиты.