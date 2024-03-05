Исполнитель культовой роли Дукалиса в «Улицах разбитых фонарей» Сергей Селин серьезно поссорился с режиссером, который позвал его «поговорить в России». Однако съемки закончились скандалом. Актер в ярости разорвался сценарий со сценами, описывающими «умирающую Россию», и удалился со съемочной площадки.

В кадрах, снятых на бэкстейдже с Селиным, можно увидеть, как актер доходит до места, в котором говорится о нищих россиянах и вымирающих русских городах. На этом фрагменте он останавливает читку и говорит, что его работа заключается в том, чтобы не врать зрителю.

Голос за кадром призывает актера использовать весь талант, чтобы показать «оказавшуюся в беде Россию». На это Селин опять возражает, заявляя, что Россия «не в беде, а на определенном этапе». «Мы – молодая страна», говорит актер. На предложение возобновить читку Селин рвет сценарий и уходит из кадра.

Позднее актер объяснил, что его попросили прочитать текст, но когда он увидел его, то отказался. По его мнению, молодой режиссер решил «поговорить о России» накануне выборов. Но написанное противоречило личным убеждениям Селина, поэтому сотрудничество не состоялось.