Российский актер Анатолий Васильев, прославившийся своей ролью в сериале «Сваты» был госпитализирован в одно из московских учреждений. Отмечается, что артист упал, в результате чего травмировал колено. Бригада скорой помощи приехала в его квартиру, расположенную на Большом Власьевском переулке.

Учитывая возраст актера, которому осенью нынешнего года должно исполниться 78 лет, врачи решили оставить его на время под медицинским наблюдением, чтобы провести все необходимые виды обследования.

Анатолий Васильев снялся в более чем 50-ти российских фильмах. Наиболее известные его роли это пилот Ненароков в фильме «Экипаж» и Юрий Ковалев, профессор философии в комедийном сериале «Сваты». С 1995 года Васильев является актером московского Театра имени Моссовета. Он сыграл роли в таких спектаклях, как «Все в саду», «Ложь для узкого круга», «Добрый человек из Сеузана». Являлся супругом знаменитых актрис Марии Нееловой а также Ии Саввиной.