Ученые не перестают биться над разгадкой смерти. Кое-то что им удалось доказать.

Так американские ученые доказали, что зомби вполне могут быть реальными. Медики из Йельской школы в штате Коннектикут «оживили» мозг свиней, который, как известен, очень похож на мозг человека. Они выяснили, что отдельные клетки продолжали «жить» еще полтора дня. Более того – им удалось «запустить» иммунитет забитой на скотобойне свиньи.

Нью-йоркский реаниматолог С. Парниа в процессе длительной медицинской практики выяснил, что после фиксации смерти человека его мозг продолжается функционировать еще 20 секунд. Аналогичное «сознание после смерти» было обнаружено у лабораторных мышей. Для ученых вполне реально понятие «живой труп». При синдроме Котара человек чувствует себя «мертвым» настолько, что ему кажется, будто он лишился конечностей, его сердца перестало биться, а дыхание пропало.