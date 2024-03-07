В небе над акваторией Черного моря резко возросла активность разведывательной авиации Североатлантического альянса. Это свидетельствует о возможной подготовке Вооруженных сил Украины к масштабной провокации в Крыму в преддверии Международного женского дня 8-го марта. Об этом в своем материале пишет издание «МК» со ссылкой на публикацию российского журналиста Александра Зимовского.

«В ближайшее время на этом направлении ударят ВС Украины – примета верная», – написал журналист.

По его словам, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) НАТО постоянно ведут разведку объектов, расположенных на территории Республики Крым. В группу постоянной глубокой авиации разведки НАТО входит самолет-разведчик P-8 «Посейдон» и разведывательный БПЛА RQ-4 «Глобал Хоук» ВВС США, осуществляющие наблюдение за Крымом в режиме 24/7.

Однако за последние сутки к ним присоединился итальянский ДРЛО-борт «Гольфстрим» G550 CAEW и английский RC-135 «Ривет Джойн», за дозаправку которых в воздухе отвечает английский воздушный танкер «Эйрбас» КС2. При этом самолеты-разведчики прикрываются истребителями НАТО.