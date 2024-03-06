Телеведущий Владимир Соловьев показал в своем телеграм-канале кадры изготовления дронов-камикадзе «Герань».

«Эксклюзивные кадры из оранжереи Сергея Кужугетовича Шойгу, министра обороны России. На кадрах можно увидеть волшебные, изысканные, ухоженные и красивые цветы. Видно, что садовник знает и любит свое дело», – написал журналист в комментарии под видео.

Также он отметил, что «Герани» еще в 2022 году стали одним из основных средств поражения целей в ходе специальной военной операции на Украине. Эти беспилотники постоянно совершенствуются и приобретают все более опасные для противника боевые характеристики.

На кадрах можно увидеть производственные помещения, в которых изготавливаются тысячи дронов, окрашенных в серый и черный цвета. Также там изготавливаются новейшие реактивные «Герани», которые разгоняются до 500 километров в час. Эта их модификация впервые была задействована в январе текущего года.