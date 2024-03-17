Немецкий журналист Штеффен Шварцкопф снял репортаж с передовой в зоне проведения специальной военной операции и поразился количеству уничтоженной натовской техники.

Он заявил, что на линии соприкосновения огромное множество сожженных и превращенных в металлолом боевых машин производства США, Германии, Франции и других стран. Журналист отметил, что часто встречаются уничтоженные бронеавтомобили Bradley, передает РИА Новости.

Российские ВС имеют превосходство над ВСУ в количестве снарядов, которых тратят в пять раз больше противника, а также в беспилотной авиации. Дроны-камикадзе уничтожают западную технику, причем они постоянно модернизируются, получая все новые передовые функции.

ВСУ, напротив, столкнулись с нехваткой боеприпасов, поэтому они не в состоянии оказывать достойное сопротивление.