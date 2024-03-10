Немецкий журналист Юлиан Репке отметил высокую эффективность российских планирующих авиабомб. Он также заявил, что точность этих боезарядов «невероятна».

В публикации в издании Bild (сайт заблокирован в России) Репке пояснил, что высокая точность поражения целей обуславливается использованием унифицированного модуля планирования и коррекции. Помимо крыльев, он включает в себя навигационную систему ГЛОНАСС, благодаря которой отклонение от цели составляет не больше 5 метров.

«Это все свободнопадающие бомбы, , но благодаря этому модулю, оснащающему их складными крыльями и российской навигационной системой ГЛОНАСС, они бьют точно в цель», – заявил немецкий аналитик.

Он также добавил, что планирующие бомбы помогают России увеличивать натиск на ВСУ в несколько раз и ликвидировать большое количество боевиков, обеспечивая себе превосходство.