Принудительно мобилизованные в ряды украинской армии, как и добровольцы, попадают в учебные центры ВСУ, которые больше напоминают исправительно-трудовые колонии с примесью тубдиспансеров. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление журналиста и активиста, вступившего в ряды ВСУ, Станислава Асеева.

«Плесень, грибок, влажность, полно больных, которым при температуре 39 выдают детские драже от гриппа», – описал свой учебный центр украинский журналист.

По его словам, вместо обучения военному делу добровольцы и мобилизованные в ряды ВСУ граждане занимались «сортировкой поддонов, заготовкой дров и сбором мусора». Группа добровольцев, в которую входил журналист Асеев, не приступила к обучению военному делу и во второй учебке ВСУ, располагавшейся в лесу.

«Курсанты горько шутят, когда встретят врага, начнут громко кашлять в его сторону и швырять дрова – все, чему научились через месяц», – отметил журналист.

Асеев подчеркнул, что в учебных центрах находится большое количество бывших заключенных и дезертиров в возрасте за 40. При этом многие признаются, что пришли на службу из-за денег.