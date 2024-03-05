Российский парламентарий А. Журавлев, входящий в состав комитета по обороны Думы, заявил, что при разделе Украины не возникнет сложностей, потому что она собрана из земель, которые в разное время «отщипнули» у других стран.

Зампред напомнил, что Украина получила большие территории, которые по сути отняли у других государств. Именно по этой причине территориальные претензии сегодня заявляют Киеву в Варшаве, Бухаресте, Будапеште. Все они лишились территорий, а теперь хотят вернуть их, пояснил Журавлев в беседе с NEWS.ru.

Так, в советское время Ленин отдал украинцам румынскую Буковину, а затем Сталин по итогам Второй мировой забрал у Польши Галичину, которая также стала частью Украины. Сегодня претензии украинских соседей четко обозначены. Польша хочет Львовскую область, Венгрия – Закарпатье, Румыния – Буковину. Поэтому с разделом Украины, если возникнет такая ситуация, проблем не возникнет, считает парламентарий.