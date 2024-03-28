Учительница английского языка из сербского города Ниш Сузана Илиев в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказала о массовых бомбардировках гражданских объектов авиацией Североатлантического альянса в 1999 году, в результате которых погибли мирные люди.

«Я помню первую сирену. Была среда. И когда раздались сирены воздушной тревоги, дети, их было 40 учеников, сидели с побелевшими лицами. Это было страшно. Ты не можешь их ни отпустить, ни оставить», – вспоминает Илиев.

По ее словам, авиация НАТО сбрасывала огромное количество бомб не только на промышленные и энергетические объекты, а также безжалостно уничтожали больницы, рынки и жилые кварталы. Илиев вспоминает, что люди не могли понять, какие цели преследует НАТО. Позже оказалось, что командование просто тестировало новые виды бомб.

Женщина вспоминает, как однажды в двух километрах от города Ниш среди ночи прогремел очень мощный взрыв, а небо окрасилось в ярко-зеленый цвет. Местные прозвали данный вид огромных бомб «свиноматками» из-за из чудовищной разрушительной силы.