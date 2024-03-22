В ночь на 22 марта мощные взрывы гремели не только в Харькове, но и в Одессе. Глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что часть объектов энергетической инфраструктуры города повреждены, что вынудило власти ввести графики стабилизационных отключений.

Скорее всего, графики эти будут действовать и в Днепропетровске, хотя город не подвергался атакам ВКС РФ. Все дело в том, что на Украине действует единая энергосистема, баланс в которой поддерживается отключением электроэнергии даже в тех населенных пунктах, в которых никаких проблем со светом нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ использовали 60 БПЛА и 90 ракет различного типа для ударов по украинской энергетике. В результате в нескольких областях наступил блэкаут. Парадоксально, но при этом Зеленский утверждает, что ПВО сбила «почти все ракеты».