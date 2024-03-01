Возле военкомата в Днепровском районе Киева около 100 человек устроили акцию протеста из-за несправедливой мобилизации. Они также требовали провести грамотную ротацию военнослужащих ВСУ в зоне проведения специальной военной операции и «дать солдатам отдохнуть».

Акция была организована 29 февраля, она прошла без особых инцидентов и применения силы.

Напомним, сейчас Верховная рада рассматривает новый законопроект о мобилизации, к которому депутаты подали более 4000 правок. Ранее координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что в Киевской области были обнаружены листовки против мобилизации украинцев.

В данный момент процесс призыва в армию на Украине больше напоминает похищение людей. Их хватают прямо на остановках и в общественном транспорте, запихивают в микроавтобусы и везут либо в ТЦК, либо сразу в учебные центры.