Тяжелые условия жизни в Авдеевке, разрушенные дома и постоянная угроза ударов по городу боевиков ВСУ не смогли заставить местных жителей уехать. Они заявляют, что это их родина и не собираются покидать город, передает РИА Новости.

«Квартиры нет, ничего нет. В чем стою, то у меня и осталось. Тяжело, конечно, но мы здесь. Некуда нам ехать. Куда мы должны уезжать? Это наш город. Почему я из этого города должна уезжать куда-то?» — рассказала местная жительница Галина.

Она сообщила также, что местные давно научились стойко переносить все тяготы и лишения, они не уехали даже во время самых тяжелых боев и непрекращающихся обстрелов. Сейчас все они надеются на восстановление Авдеевки.