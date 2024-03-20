Житель Тайваня уговорил друга лишиться ног ради крупного мошенничества со страховкой

Двое бывших одноклассников из тайваньского уезда Юньлинь с фамилиями Чжан и Ляо (обоим по 24 года) инсценировали обморожение и последующую ампутацию ног одного из них ради страхового возмещения (на изображениях – следственные эксперименты с Ляо). Источник: ETtoday.

26 января 2023 года Чжан подал заявку на выплату по полисам страхования жизни и от несчастных случаев, общей стоимостью возмещения 41,26 новых тайваньских долларов (118,7 млн. руб.). Обстоятельствами получения тяжелой травмы он назвал свой туристический вояж на мотоцикле по острову, с посещением национального парка Янминшань, буддистского монастыря Цзиньшань и тайбэйского района Тамсуй. Однако, как он объяснил врачам и страховым компаниям, его поездка пошла не по плану, поскольку в итоге из-за низкой ночной температуры во время мотоциклетного путешествия ему ампутировали обе ноги по колено.

Обморожение в субтропиках

Следователи нескольких страховых компаний быстро обнаружили, что Чжан перед зимней мотоциклетной поездкой приобрел полисы различных страховщиков, включая Prudential, Shin Kong и AIA. В общей сложности «острожный» мужчина оформил 8 полисов, застраховав себя от несчастных случаев и смерти, а также от опасностей путешествия у 6 страховых компаний.

Поскольку общая сумма выплат по страховкам Чжана была слишком высока, и все полисы были приобретены им непосредственно перед путешествием по Тайваню, страховые компании пообщались и сочли это необоснованным, высказав предположение, что их травмированный клиент является страховым мошенником. Они подали жалобу в тайваньское Уголовное бюро. Расследовав иск против подозреваемого в мошенничестве, прокуратура объявила, что дело раскрыто, представив фото действительных обстоятельств обморожения Чжана.

Базовыми признаками попытки смошенничать на страховке стали данные метеостанций Тамсуй в Нью-Тайбэе и Анбу в Янминшане в день инцидента с Чжаном. Согласно архиву метеоданных, уличная температура на тот момент составляла от 6 (ночью) до 17 градусов (днем), что очевидно не соответствовало температурному уровню, способному вызвать обморожение (ниже 0оС).

Как сообщает официальный сайт Бюро криминальных расследований Тайваня, после изучения следователями фотографий, сделанных во время экстренного медосмотра Чжана в больнице Маккей (г. Тайбэй) выяснилось, что полученные подозреваемым травмы ног странным образом аккуратны и симметричны, причем при поступлении мужчины в больницу на его ногах не было носков, ни каких-либо следов обуви.

Согласно тайваньскому изданию ETtoday, после завершения сбора предварительных доказательств прокуратура Тайбэя оформила ордера на обыск в столице Тайваня, в уезде Юньлинь и других местах, связанных с этим делом. Обыски были проведены одновременно по всем адресам 15 ноября 2023 года, в это же день Чжана и Ляо арестовали.

В ходе обысков у партнеров-мошенников полиция обнаружила белую коробку из пенополистирола, ранее содержащую сухой лед, зеленое пластиковое ведро, страховые документы и полисов, 5 мобильных телефонов, планшетный компьютер, банковские карты и иные доказательства.

Дружеская афера

Участники членовредительской мошеннической схемы были знакомы с детства, у них были близкие отношения, однако более успешным в жизни был Лян, обучавшийся на последнем курсе Университета науки и технологий Юньлинь. Именно его предприимчивость натолкнула молодых мужчина на идею аферы с страховкой.

Вначале друзья попытались обойтись «малой кровью», воспользовавшись гипсовым порошком и водой, чтобы вызвать у Чжана сильные ожоги. В результате он с ожогами ладоней второй степени был отправлен в больницу. Эти травмы были серьезными и потребовала пересадки кожи, но крупного возмещения по ним не полагалось, в лучшем случае только покрытие медицинских расходов.

Однако Ляо и Чжан, демонстрируя неуклонность исследовательского духа, совместно разработали метод обморожения ног в емкости с сухим льдом. Они отправились в город Санчун, где приобрели пенополистироловую коробку, наполненную сухим льдом. После этого Чжан снял обувь и носки, закатал штанины брюк и… засунул обе ноги в сухой лед.

Уже к концу 10-часового вымораживания ног Ляо проверил «готовность» ног приятеля, потыкав каждую шариковой ручкой: «Эй, ты даже не чувствуешь своих ног. Это круто». Чжан стойко терпел боль от сухого льда, пока его ноги не почернели и не затвердели. Затем он был доставлен экстренной помощью в больницу, где ноги ему немедленно ампутировали.

Однако мечта двух приятелей обманным путем заполучить свыше 1,3 миллионов долларов ни к чему не привела: Чжану ампутировали ноги из-за сильного обморожения, а страховая компания Фубон выплатила компенсацию лишь в размере 230 000 новых тайваньских долларов (чуть более 665 тыс. руб.), хотя стоимость изготовления протезов для ног Чжана обошлась ему в 440 000 новых тайваньских долларов (порядка 1,2 млн. руб.).

После совершения аферы Ляо полностью дистанцировался от серьезно травмированного лучшего друга и стал крайне ответственным старшекурсником, ежедневно бывая в тайбэйском частном университете. Чтобы мотивировать Чжана на жестокое членовредительство, Ляо солгал приятелю о потере крупных инвестиций в виртуальную валюту, из-за чего ему светят большие проблемы с кредиторами. Перед тем, как начать обморожение ног Чжана, Ляо потребовал от него подписать вексель на 25 миллионов новых тайваньских долларов (72 млн. руб.).

Завершив расследование, прокуратура Тайбэя обвинила Чжана и Ляо в страховом мошенничестве, содействии в нанесении серьезных травм и других преступлениях. Обоих друзей ожидают длительные тюремные сроки.