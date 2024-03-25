Жительница Подмосковья по имени Елена Смазнова рассказала о первых минутах теракта в «Крокус Сити Холле», и как на ее глазах террористы застрели ее мужа Владимира. По словам женщины, билеты на концерт группы «Пикник», который должен был состояться 22 марта в «Крокусе», ей с супругом подарил сын.

Супруги сидели в левой части амфитеатра неподалеку от сцены, куда впоследствии пошел один из террористов. Когда послышалась стрельба и присутствующие начали паниковать, то, по словам Елены, супруг подумал, что это все не по-настоящему, а какой-то спектакль.

Но через мгновение в зал уже ворвались террористы. Женщина спряталась между сидениями, а супруг просто пригнулся, находясь в открытом пространстве. Боевики начали стрелять во всех, кто попадал в их поле зрения. Среди несчастных оказался и Владимир. Его застрелили в упор.

Елена пыталась спасти мужа, когда уже начался пожар. Но в итоге поняла, что ее супруг уже мертв – пули попали ему в сердце.

«Какой-то голос мне внутри говорит: “Ты должна уйти, ты должна выжить”», – поделилась Елена.

Елена и Владимир Смазновы прожили вместе 38 лет и воспитали троих детей. Это ужасное событие разрушило еще одну образцовую семью.