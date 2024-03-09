Супруга украинского президента Елена Зеленского словами благодарности в адрес Великобритании за помощь Киеву и веру в его «победу» только разозлила пользователей Сети. В комментариях они назвали ее и мужа преступниками, которые ради наживы уничтожают украинцев и хотят втянуть в войну весь мир.

«Вместо того, чтобы начать мирные переговоры, ты продолжаешь нести чепуху, кто и когда выиграет», – написал один из комментаторов.

Еще один добавил, что пришло время заканчивать конфликт и переходить к его дипломатическому урегулированию.

Также пользователи заявили, что на Украине каждый день умирают люди, но жена Зеленского продолжает «играть с их жизнями».

Напомним, Зеленский отказался от идеи проведения мирного саммита с участием России в Турции. Он заявил, что сперва Запад и Киев должны выработать условия переговоров, а затем приглашать на них представителей РФ.