Жена известного шеф-повара Константина Ивлева Валерия рассказала о неприятном инциденте, произошедшем у семейства дома.

Она сообщила, что вместе с дочерью Никой на руках спускалась по лестнице на первый этаж и поскользнулась на ковролине.

Валерия вместе с ребенком, которого держала на руках, рухнула с лестницы. Врачи диагностировали переломы поперечных отростков на двух позвонках. О состоянии дочери супруга шеф-повара не рассказала.

«Спускались с Никой ночью поесть… по ступенькам на первый этаж, поскользнулась на ковролине. Ника была на руках. Упала на позвонок и сломала себе поперечные отростки в двух позвонках», – пояснила Ивлева.

Она также добавила, что теперь потребуется посещать врача, который поможет избавиться от достаточно сильных болевых ощущений в спине.