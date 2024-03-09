Супруга командующего Второй гвардейской армии ВС РФ Андрея Колотовкина провела соцопрос среди подписчиц. Екатерина Колотовкина поинтересовалась у женщин об их готовности добровольно отправиться на СВО. Свой опрос супруга генерала озаглавила следующим образом: «Опрос для девочек, который ни к чему не обязывает».

Всем респондентам Колотовкина предложила шесть вариантов ответа. Большее количество голосов набрал вариант «Я помогаю в тылу фронту. И это мой вклад в Победу». За него отдали свой голос 27% участниц.

26% набрал пункт «Я бы подписала контракт и ушла на фронт, но обстоятельства не позволяют этого сделать». Третье место занял вариант, собравший 24% голосов, «Да, я бы подписала контракт с Минобороны и пошла бы на фронт». А пункт «Женщинам не место на фронте» выбрало 13% участниц опроса. «Свой вариант» выбрали 6% женщин.

В комментариях под опросом многие женщины решили объяснить свой выбор. Желание отказаться от военной службы многие женщины объяснили проблемами со здоровьем, воспитанием детей, неподходящими физическими данными.