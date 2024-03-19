Британское издание Daily Mail опубликовало снимки звездной пары Канье Уэста и Бьянки Цензори. Стиль супруги популярного рэп-исполнителя, австралийской модели, уже давно не шокирует публику, ведь многие привыкли, что Бьянка разгуливает по общественным местам в одежде, которую многие приняли бы за нижнее белье. На днях папарацци удалось сделать очередные снимки звездных супругов.

На снимках, опубликованных изданием, Канье запечатлен в своем привычном образе в темных тонах. Он надел толстовку, мешковатые брюки и ботинки на толстой подошве. А вот Бьянка надела бежевый полупрозрачный кроп-топ и кислотно-зеленые колготки с черными лодочками. Волосы знаменитость гладко зачесала, собрав их в тугой пучок.

На фотографии Бьянка стоит спиной к Канье, а он приспускает ее колготки, тем самым частично обнажая ее бедра. Австралийка не стала поправлять колготки и отправилась в таком виде с супругом дальше. По традиции, модель не надела под свой полупрозрачный наряд нижнее белье.