Российское подразделение 394-го полка своим профессионализмом заслужили среди своих сослуживцев гордое название «железные штурмовики». Бойцы из этого подразделения неоднократно совершали поистине героические поступки, добиваясь победы.

Даже в случаях, когда количество личного состава противника превышало по численности «железных штурмовиков», они брали опорные пункты ВСУ, выбивая украинских боевиков. По словам российских военнослужащих, главный залог их успеха – внезапная атака. Неоднократно бывали случаи, когда группа российских бойцов по численности была в разы меньше, чем количество украинских боевиков, но слаженная командная работа и отточенные действия дают верный результат.

Снайпер с позывным «Ящер» рассказал, что случаи, когда численность врага превышала их группу, являются неединичными.