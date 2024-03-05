Российское подразделение 394-го полка своим профессионализмом заслужили среди своих сослуживцев гордое название «железные штурмовики». Бойцы из этого подразделения неоднократно совершали поистине героические поступки, добиваясь победы.
Даже в случаях, когда количество личного состава противника превышало по численности «железных штурмовиков», они брали опорные пункты ВСУ, выбивая украинских боевиков. По словам российских военнослужащих, главный залог их успеха – внезапная атака. Неоднократно бывали случаи, когда группа российских бойцов по численности была в разы меньше, чем количество украинских боевиков, но слаженная командная работа и отточенные действия дают верный результат.
Снайпер с позывным «Ящер» рассказал, что случаи, когда численность врага превышала их группу, являются неединичными.
«Обычно мы сами начинаем оказывать моральное давление. Естественно, они даже не думают, чтобы сдаться, а бросают оружие и пытаются бежать», – заявил Ящер, добавив, что выбить противника из укрепрайона не является основной задачей. Главное – это удержать занятую позицию.