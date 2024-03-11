В калифорнийском Dolby Theatre голливудские звезды собрались на красной дорожке, приуроченной к 96-й премии награждения «Оскар». Журналисты отмечают, что первые гости начали прибывать на церемонию задолго до ее начала – примерно к 23:00 по московскому времени. Кроме того, мероприятие в этом году можно по праву считать строгим по стилю, судя по выбранным многими знаменитостями нарядами в темной цветовой гамме.

Однако актриса Эмма Стоун решила прийти на красную дорожку в длинном платье с пышной баской нежного цвета, что явно выделило ее среди других гостей. В качестве украшения знаменитость выбрала лаконичное колье, а волосы зачесала назад. Эмма Стоун была удостоена награды в номинации «лучшая актриса» за роль в фильме «Бедные-несчастные».

Невероятно женственно выглядела Зендея в платье от Armani Privé с серебристым бюстье, сверкающими принтами в виде пальм и бретелей на одно плечо. Райан Гослинг удивил и порадовал своим выходом на красной дорожке. На этот раз актер решил привести на «Оскар» практически всех своих родных. А Брэдли Купер также не стал изменять своей доброй традиции, появившись на мероприятии со своей матерью Глорией Компано.