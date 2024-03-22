Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе массированной атаки в ночь на 22 марта ВС РФ использовали не менее 90 ракет и 60 дронов-камикадзе.

Вожак киевского режима традиционно похвалил «безупречную» работу ПВО, которая якобы «сбила почти все ракеты и дроны». Однако эта информация не соответствует действительности, только в Харькове местные жители зафиксировали не меньше 20 прилетов.

Министерство энергетики Украины назвало атаку самой масштабной и сообщило об отсутствии электроэнергии в Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, целом ряде других городов. Также в Виннице и перечисленных выше областных центрах появились проблемы с интернетом.

Военные корреспонденты сообщают о выходе из строя ДнепроГЭС – одной из крупнейших электростанций Украины. Она выведена из строя полностью.