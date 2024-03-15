Президент Украины Владимир Зеленский заявил на заседании с генералами ВСУ и представителями оборонно-промышленного комплекса, что Киев продолжит наносить удары по России. Он поручил разработать новые беспилотники, которые обладали бы еще большей дальностью и мощностью атак.
Зеленский заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по ситуации в Авдеевке, а также провел совещанием с начальником Генштаба, министром обороны, руководителем Главного управления разведки и заместителем Сырского Александром Сухаревским. Именно последний отвечает за разработку и использование беспилотной авиации.
Лидер киевского режима заявил, что ВСУ нашли те уязвимости, которые помогут нанести России максимальный урон, а также заявил, что удары дронами продолжатся.
Совещание с представителями Совета безопасности РФ провел и президент России Владимир Путин.
«Уверен, наши люди, народ России, ответят на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было, и уверен, никогда не будет», – заявил глава государства, комментируя последние налеты БПЛА ВСУ и попытки прорвать границу.