Ночью и утром 29 марта под удар российских дронов и ракет попали Днестровская и Каневская гидроэлектростанции. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил, что эти атаки окажут негативное воздействие на работу украинской энергосистемы. Однако подробностей о масштабе повреждений раскрывать не стал.

Ранее ВС РФ ударами по Харькову разрушили две ТЭС. Также практически полностью разрушены Ладыжинская и Бурштынская теплоэлектростанции. Не работает и ДнепроГЭС в Запорожье, на которой после сокрушительного удара 22 марта вспыхнул сильный пожар.

Напомним, российские ВС проводят атаки по объектам энергетической инфраструктуры Украины в ответ на бесконечные обстрелы Белгорода и других мирных городов РФ. Для этой цели применяются как дроны-камикадзе, так и ракеты нескольких видов, включая гиперзвуковые «Кинжалы» и «Цирконы».