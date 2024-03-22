Ставка Верховного главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского приняла несколько важных «закрытых» решений в ходе заседания 22 марта.

Президент Украины заявил, что заседание было посвящено повреждениям энергетической инфраструктуры после массированного ракетного удара ВС РФ. Представитель «Укрэнерго» рассказали, как идут восстановительные работы и поделились планами на ближайшее будущее.

Кроме того, Зеленский обратился к Западу. Он заявил, что для защиты объектов энергетической инфраструктуры Украине нужны современные средства ПВО, которые могут предоставить только страны Североатлантического альянса.

Напомним, в результате ночной атаки Харьков оказался полностью обесточен. В Одессе и Одесском районе ввели экстренный режим электроснабжения, так как графики стабилизационных отключений невозможно соблюдать из-за критических повреждений энергосистемы.