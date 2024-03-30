Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Washington Post заявил, что реакция Соединенных Штатов на удары ВСУ беспилотниками по российским НПЗ «не была позитивной». В Вашингтоне высказали недовольство действиями Киева.

Однако Зеленский проигнорировал реакцию США. Он еще в прошлых интервью западным изданиям заявил, что Вашингтон не может предъявлять никаких претензий Украине. Она использовала для атак исключительно беспилотники собственного производства, а не западное вооружение.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что ВСУ продолжат наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России. Они, по ее словам, являются законными целями для украинской армии.

Соединенные Штаты опасаются роста цен на нефть, а также ответных ударов ВС РФ по инфраструктуре, которая имеет важное значение для Вашингтона и всего Запада.