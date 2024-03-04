Украинский президент В. Зеленский выразил недовольство теми объемами, которые украинские военные уничтожают на российских территориях.

В своем тг-канале Зеленский написал, что заслушал доклад главы ГУР К. Буданова* (*запрещен в РФ за терроризм и экстремизм). Президент выразил недовольство количеством объектов военно-транспортной инфраструктуры, которые уничтожают боевики ВСУ. Он потребовал от разведчиков «большего результата», чтобы иметь «ясные данные» по уничтоженным в России объектам.

Глава украинской разведки обещал увеличить количество атак на Крымский мост. Эти операции, по его словам, связаны с новым планом наступления ВСУ. Ранее в интервью для CBC он жаловался на то, что русские заранее знали о летнем наступлении ВСУ в прошлом году. Главный разведчик считает, что в ГУР есть «крот», который положил план наступления ВСУ «на стол Кремля» до его начала. Хотя еще свежи в памяти воспоминания, сколько писала с весны о летнем наступлении ВСУ западная пресса и говорили украинские политики всех уровней.