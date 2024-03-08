Офис Зеленского «в целом» недоволен тем, как работают украинские дипломаты, поэтому наведение порядка во внешнеполитическом ведомстве могут начать с отставки главы МИД Д. Кулебы.

О том, что украинский президент В. Зеленский подумывает об отставке Д. Кулебы, написал украинский тг-канал «Политика Страны». Ссылаясь на анонимного собеседника, тг-канал сообщил, что к министру появилось «много вопросов и претензий». В числе прочего, руководство Украины недовольно кандидатами, которые назначаются на должности украинских послов.

По словам информатора, действия украинских послов вызывают недовольно у западных политиков. Многие из них говорят, что дела в украинском МИД обстоит «неудовлетворительно».

Наиболее вероятным кандидатом на пост нового министра иностранных дел Украины считают И. Жовкву, который в офисе Зеленского курирует вопросы внешней политики. По данным неназванных источников, Кулебу планировалось оправить послом в Британию, но эту должность перехватил бывший главком ВСУ А. Залужный.