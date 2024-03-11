Украинский президент В. Зеленский наконец-то прокомментировал заявление французского президента Э. Макрона, который ранее обещал для помощи Украине «сделать всё возможное». Если потребуется, то даже отправить солдат НАТО.

В беседе с репортерами BFMTV украинский президент В. Зеленский традиционно напомнил о том, в чем сильнее всего нуждается его армия. Украинским солдатам нужны снаряды, сказал он, а не помощь зарубежных армий. При этом дефицит снарядов Зеленский назвал «некоторыми трудностями» ВСУ. В список «трудностей» он также включил «блокаду в воздухе», русские дальнобойные ракеты и «высокую плотность» беспилотников ВС РФ.

Украинский президент в качестве альтернативы отправки солдат предложил Западу подумать о переброске техперсонала, который будет обслуживать натовскую технику. Он напомнил, что в текущий момент его солдатам приходится переправлять сломавшиеся или поврежденные в боях танки Leopard или САУ Caesar на ремонтные базы в Европу.