В интервью американскому издания The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дальнобойные ракеты ATACMS будут применяться для ударов по Крыму. При этом он уточнил, что на данный момент такое вооружение Киев еще не получил.

Журналисты поинтересовались, намерены ли вообще США передавать Украине ATACMS, на что Зеленский заявил, что «поделиться данными» пока не может.

Ранее в Соединенных Штатах заявили о готовности отправить эти ракеты на Украину, однако отметили, что это вряд ли спровоцирует дальнейшую эскалацию конфликта.

Напомним, дальность поражения целей ATACMS составляет 290 километров. Ранее Киев уже получал от США несколько таких боезарядов, но с урезанной до 150 км дальностью действия.