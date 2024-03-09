Глава общественного движения в Запорожской области «Мы – вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов высказался о названиях новых украинских корветов. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский выбрал для них названия, в честь украинских гетманов-предателей, ведь близок с ними по духу.

«Зеленский неспроста дал корветам имена гетмана Мазепы, который предал Петра I, и Выговского – предавшего Богдана Хмельницкого», – заявил Рогов, подчеркнув, что по всей вероятности Мазепа и Выговский близки украинскому президенту “предательством национальных интересов и своей беспринципностью”

Напомним, что Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале сообщил о своем визите верфей в Стамбуле, где проходит строительство двух корветов для военно-морского флота Украины. Первый корвет, уже спущенный на воду, получил название в честь украинского гетмана Ивана Мазепы. Второму корвету было дано имя гетмана Ивана Выговского. Оба корвета относятся к классу Аda.