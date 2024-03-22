Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран ЕС обратился к ним по видеосвязи и призвал немедленно увеличить объемы военной помощи. Он заявил, что нехватка боеприпасов в распоряжении ВС Украины – это позор для Европы.

«К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой – позор для Европы в том смысле, что она может сделать больше», – заявил украинский лидер.

Он также заявил, что Европа должна доказать свои способности и отправить на Украину больше боеприпасов, чем она поставляет сейчас.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказался в том духе, что у ЕС отсутствует «волшебная палочка» для быстрого производства снарядов для Украины. Но пообещал поставить остаток от обещанного миллиона боеприпасов к концу 2024 года.